المؤبد غيابيا لعاملة بمطعم جلبت أقراصا مخدرة عبر مطار برج العرب في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سعيد سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محب، بالسجن المؤبد غيابيا للمتهمه " ح.س.ط" وتغريمها مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليها والزمتها بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط ، لاتهامها بجلب اقراص مخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 11394 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهمة عقب عودتها من إحدى الدول الأجنبية وبحوزتها اقراص مخدرة عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،انه بناء التحريات التي أجرتها ضباط الإدارة الي قيام المتهمة "ح.س.ط" عاملة في مطعم مقيمة محافظة الجيزة ، أثناء عودتها من أحدي الدول الأوروبية عبر مطار برج العرب الدولي تحوز بامتعتها اقراص مخدرة، وبتفتيشها من قبل السلطات الجمركية ،عثر بداخل حقائبها علي عدد 6 أشرطة دوائية لأقراص الترامادول المخدر بإجمالي عدد 60 قرصا وشريط دوائي لعقار سيريستا المخدر بعدد 20 قرصا، وبمواجهتهما أقرا بإحرازها عدد 80 قرصا المضبوطة بحوزتها بقصد الاتجار بها داخل البلاد ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمه علي النيابة العامة، فإنها قد ارتكبت الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون والقانون المعدل بقراري وزير الصحة والقانون المعدل بشأن اصدار قانون الجمارك، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ،أمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمة.