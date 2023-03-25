اليوم السابع
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الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر تبدأ تحضير احتفالية العدل والرحمة

السبت، 25 مارس 2023 10:55 م
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر تبدأ تحضير احتفالية العدل والرحمة تحضير احتفالية العدل والرحمة
كتب: محمد الأحمدى

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قام الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بحضور أولى جلسات التدريب والتحضير لإحياء احتفالية (العدل والرحمة)، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في غمرة- القاهرة. 
 
ومن المقرر أن يقام هذا الحفل في 5 مايو 2023، بمشاركة كورال العذراء السريان بقيادة الشماسة نورا ملوح، وفريق (تي شوري) من كنيسة العذراء مريم بعزبة النخل، بقيادة أوليفيا فادي ونيڤين لويز، كما أنها من كتابة وإخراج الأستاذ جرجس الرشيدي. 
 
وفي هذا الصدد صرح الأب الربان أن هذه الاحتفالية هي الأولى من نوعها التي تقيمها الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، إذ لأول مرةٍ يُقام عرض كبير كهذا احتفالاً بعيد القيامة، بالإضافة إلى أول فريق مسرح تؤسسه الكنيسة.
 
 

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