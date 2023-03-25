"القوى العاملة" تسلم شهادات لخريجين جدد من وحدات التدريب المتنقلة بالقليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم شهادات تدريب لخريجين جدد من وحدة التدريب المتنقلة بمحافظة القليوبية.
وبحسب بيان اليوم السبت نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية فعاليات تسليم شهادات إمام البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن " التفصيل والحياكة ، الكهرباء ، السباكة " ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بديوان عام المديرية ، وذلك تنفيذاً لإستيراتيجية الوزارة فى إعداد كودار مهنية مُدربة وقادرة على الانخراط بسوق العمل ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات والاستعانة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل فى هذا الصدد .
وتلقت "الوزارة" تقريراً من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية أشارت فيه إلى أنه تم تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن "التفصيل والحياكة ، الكهرباء ، السباكة" ، وذلك بعد انتهاء فترات التدريب المحددة لكل دورة تدريبية بواقع 200 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ، و 60 ساعة تدريبية على مهنة السباكة والكهرباء .
حضر فعاليات التسليم ، محمد العليان وكيل المديرية ، وعزة نصر محمد مدير إدارة التدريب المهني، ود.ايمن شعبان من إدارة التدريب المهني ، وزينب عبد الصبور مدربة بالوحدة المتنقلة للتدريب المهني ، وقال المديرية في بيان أنه يمكن للراغبين فى الحصول على فرص البرامج التدريبية التقديم من خلال مراكز التدريب المهنى وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها .
وفى سياق أخر أعلنت وزارة القوى العاملة عن جولة ميدانية نظمتها "مديرية الإسماعيلية" داخل مجموعة شركات بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ،للتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية من "صاحب العمل والعامل"، وشارك بالجولة مدير المديرية محمد طلعت،وسامية عبدالسلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء ، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة الشركات العاملة بالمحافظات من خلال أجهزة التفتيش والسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل أمنة وضمان تطبيق احكام القانون .
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت فإن محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة أرسل تقريراً إلى "الوزارة" جاء فيه أن وفد المديرية إلتقى كتيبة ابراهيم المدير الإدارى للمجموعة ، وباهر بكرى مدير شئون العاملين ، وهبه عرابي شئون العاملين ،وقال أن عدد العاملين بالشركة 2500 عامل منهم 125 عاملاً من ذوى الهمم ، وأوضح أن نقاشاً دار بشأن ملف ذوى الهمم العاملين بالشركة ، مؤكداً أنه تم التنبيه بمراعاة احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بعمل ذوى الهمم لدمجهم فعلياً بسوق العمل وتوفير العمل المناسب لهم طبقا لتوجيهات وزير القوى العاملة .
وأضاف مدير المديرية ، أن المديرية حريصة على متابعة سير العمل فى منشآت القطاع الخاص والإٍستثمارى داخل المحافظة ، وفق خطة عمل دورية تحرص من خلالها المديرية تغطية كافة المنشآت الموجودة بالتفتيش لضمان التأكد من تطبيق كافة احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، كما تقوم بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين من خلال التنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص ، وعلى وجه الخصوص لذوى الهمم من ابناء المحافظة لدمجهم فى سوق العمل.
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