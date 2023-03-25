"الطمع القاتل".. "نسرين باعت شقتها عشان فلوس الفايدة"

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل " نقدمها في شهر رمضان نروي لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الثالثة

تقول نسرين محمد، إحدى ضحايا مستريح البيتكوين، إنها باعت شقتها ميراث والدتها ودفعت كل ما تملك 800 ألف جنيه لمستريح البتكوين".

وأضافت ضحية المستريح، "كان معايا عربيتين، كنا قاعدين في تمليك ومعايا شقة باجرها، بعت كل ده ودلوقتى مش عارفة أدفع لاإيجار، ابنى كان المفروض يدخل كلية خاصة معرفتش أدفع المصاريف ودخل كلية بالمجموع بتاعه غصب عنه، حالنا بقى صعب مش عارفين ندبر حتى المصروف اليومى".