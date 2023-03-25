السيطرة على حريق بورشة دوكو فى قرية طنان بقليوب.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب فى ورشة دوكو بقرية طنان دائرة مركز قليوب، وأتت النيران على محتويات الورشة حيث التهمت عددا من السيارات ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات أو خسائر بالأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل ورشة دوكو بقرية طنان بمركز قليوب، حيث التهمت النيران عدد من السيارات الموجودة بالورشة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وجري الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين اشتعال النيران فى ورشة دوكو سيارات، والتهام النيران محتويات الورشة، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.