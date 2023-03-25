جنايات سوهاج تقضى بالمؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ا" عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ص" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهمين "ا.ع" عامل و"د.ح" ربة منزل و"ح.ح" و"و.خ" بالسجن 5 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "م.ع" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاموا بإطلاق النار على المجنى عليه كما قاموا بخطف الطفل المجنى عليه"ا.ا" وسرقوا المنقولات الخاصة للمجنى عليهما "م.ع"و"ا.ا".

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.