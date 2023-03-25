اليوم السابع
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الداخلية تنظم فعالية للاحتفال بيوم المجند 2023

السبت، 25 مارس 2023 12:59 م
الداخلية تنظم فعالية للاحتفال بيوم المجند 2023 حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالاهتمام بالمجندين باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمني، نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن احتفالاً بمناسبة يوم المجند 2023 بحضورعدد من مساعدى الوزير وقيادات وزارة الداخلية.

 

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وتضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى كافة المهام الأمنية والتى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.

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كما تضمن الإحتفال إستعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالي، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب إستعراض ملامح الإستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن .

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واختتمت فعاليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين فى الرماية القتالية ومجالات العمل الأمنى المختلفة.

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يوم المجند

الاحتفال بيوم المجند

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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