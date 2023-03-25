الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب تقارير اختفاء زوجين فى هايتى

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن الحكومة على علم بتقارير عن اختفاء مواطنين اثنين فى هايتى، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام بأن زوجين من فلوريدا اختطفا، بحسب "رويترز".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "نحن على علم بتقارير عن فقد مواطنين أمريكيين اثنين فى هايتى، عندما يكون مواطن أمريكى مفقوداً، نعمل عن كثب مع السلطات المحلية أثناء قيامها بجهود البحث".
وذكر التماس نشرته امرأة عبر الإنترنت، قالت فيه إنها من أقارب الزوجين آن أبيجيل توسان وجان ديكنز توسان، وكلاهما يبلغ من العمر 33 عاماً، اختطفا بالقرب من العاصمة بورت أو برنس وهما محتجزان منذ أيام.
وأوضحت المرأة أنهما كانا فى رحلة من أجل زيارة عائلية وحضور مهرجان عندما اختطفا، بينما كانا على متن حافلة، بحسب شبكة "CNN".
وازدادت عصابات هايتى قوة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مواز فى عام 2021، وتعتبر مناطق كثيرة من العاصمة ومعظم الريف خارج القانون.
الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب تقارير اختفاء زوجين فى هايتىالسبت، 25 مارس 2023 07:21 م
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن الحكومة على علم بتقارير عن اختفاء مواطنين اثنين فى هايتى، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام بأن زوجين من فلوريدا اختطفا، بحسب "رويترز".
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