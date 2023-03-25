طقس الشرقية.. أمطار مصحوبة برياح ورمال وسماء غائمة والصغرى 13 درجة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم السبت، أمطارا متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد أحيانا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ونسبة سقوط أمطار 80%، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 68% والرياح 18 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية غائمة غالبا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، أمطار متفاوته الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجة ، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على شمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الفيوم وبنى سويف تكون خفيفة إلى متوسطة على المنيا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.



