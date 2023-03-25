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التعليم: نهتم بذوى الهمم ودمج 114 ألف طالب بالمدارس الحكومية

السبت، 25 مارس 2023 09:00 ص
التعليم: نهتم بذوى الهمم ودمج 114 ألف طالب بالمدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاهتمام بطلابها من ذوى الهمم، وحصولهم على خدمة تعليمية أسوة بزملائهم الأصحاء، مشددة إلى أنه تم دمج 114157 من ذوي الهمم فى المدارس الحكومية، وأولت عناية خاصة لطلاب التربية الخاصة والذى وصل عددهم لقرابة 46069 طالبا، وإنشاء 14 فصلًا لمتعددي الإعاقة واهتمت بتدريب المعلمين لأبنائنا بالتربية الخاصة، والذي بلغ عددهم 9762 معلمًا.
 
وأشارت إلى أن  الوزارة تسعى دائمًا لإتاحة التعليم وتنفيذ استراتيجية الدمج لذوي الهمم بمختلف مدارس التعليم العام، وذلك بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم.
 
وأكدت أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المركز يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتح خلال الفترة الماضية مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم إنشائه بمدينة العاشر من رمضان عام 2019، ويُعد هذا واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى 5200 ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.

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