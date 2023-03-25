"التعليم" توجه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم للطلاب

ووجه الوزير، بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم، والتأكد من متابعة أعداد الطلاب لضمان توافر الأعداد الكافية.

كما تضمن الكتاب الدورى متابعة مجموعات الدعم المدرسية، وتذليل كافة العقبات وإرسال تقارير دورية للوزارة، والاستمرار في تنفيذ فعاليات المسرح المدرسي لعقد مسرحية على مستوى كل إدارة ثم كل مديرية تمهيدا للتصفية على مستوى الجمهورية.

وشدد الكتاب الدوري على التأكيد على إجراء احتفال لأبنائنا من ذوي الهمم في كل مديرية تعليمية؛ تمهيدًا لعمل عرض واحد على مستوى الجمهورية، والتأكيد على إثابة المتميزين من العاملين على مستوى المديرية، والتوجيه بتصويب الأخطاء، وفقًا للقواعد، مع عدم التجاوز والتحلي بالانضباط فيما يتعلق بالقاء التوجيهات الشفهية.