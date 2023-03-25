اليوم السابع
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"التعليم" توجه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم للطلاب

السبت، 25 مارس 2023 07:46 م
"التعليم" توجه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم للطلاب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابا دوريا للمديريات التعليمية للتأكيد على حسن سير العملية التعليمية. 
 
ووجه الوزير، بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم، والتأكد من متابعة أعداد الطلاب لضمان توافر الأعداد الكافية.
 
كما تضمن الكتاب الدورى متابعة مجموعات الدعم المدرسية، وتذليل كافة العقبات وإرسال تقارير دورية للوزارة، والاستمرار في تنفيذ فعاليات المسرح المدرسي لعقد مسرحية على مستوى كل إدارة ثم كل مديرية تمهيدا للتصفية على مستوى الجمهورية.
 
وشدد الكتاب الدوري على التأكيد على إجراء احتفال لأبنائنا من ذوي الهمم في كل مديرية تعليمية؛ تمهيدًا لعمل عرض واحد على مستوى الجمهورية، والتأكيد على إثابة المتميزين من العاملين على مستوى المديرية، والتوجيه بتصويب الأخطاء، وفقًا للقواعد، مع عدم التجاوز والتحلي بالانضباط فيما يتعلق بالقاء التوجيهات الشفهية.
 
 
 
 

 


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