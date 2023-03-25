اليوم السابع
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الأزهر للفتوى يوجه تحية عرفان لإذاعة القرآن الكريم في ذكرى بدء الإرسال

السبت، 25 مارس 2023 11:36 ص
الأزهر للفتوى يوجه تحية عرفان لإذاعة القرآن الكريم في ذكرى بدء الإرسال مركز الأزهر العالمى للفتوى
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى اللإلكترونية، أن إذاعة القرآن الكريم المصرية هي الأولى من نوعها بين إذاعات العالم؛ فهي الإذاعة الدينية الأعرق والأقدم، ولم يقتصر دورها على بثّ تسجيلاتِ القرآن الكريم دقيقةِ الأحكام، متميزةِ الأداء؛ بل كان لها دور فعال مؤثر في ترسيخ الثقافة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم الدينية.
 
وتحدث المركز عن إسهامها في إبراز الدور الحضاري والثقافي لمصر في محيطها العربي والإسلامي؛ مشيرا إلى أنها كانت أهم ركائز قوة مصر النَّاعمة، وارتبط وجدان المسلمين في مصر والعالم بصوت هذه الإذاعة المباركة العريقة؛ حتى صار ما تقدمه من تلاوات وأصوات وبرامج وفقرات جزءًا من حياتهم في حِلِّهم وترحالهم. 
 
نسأل المولى عز وجل ألَّا يحرم مصر والعالم من صوتها العذب الشَّجي، وعلمها النَّافع النقي، وأن يجعلها دائمًا خير تالٍ للقرآن العظيم آناء الليل وأطراف النهار؛ إنَّه سبحانه عزيز غفَّار.

اذاعة القران الكريم

الازهر الشريف

مركز الازهر للفتوى القران



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