استمرار موجة الطقس السيء وهبوب الرياح الشديدة لليوم الثانى فى الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت ، استمرار حالة الطقس السيء لليوم الثاني على التوالي منذ الصباح حيث هبت رياح شديدة ومحملة بالأتربة على المناطق المكشوفة والنائية وتسببت فى حجب الرؤية نسبياً على الطرق السريعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد أن شهدت مدن المحافظة ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية حيث سجلت العظمى 21 درجة مئوية.

وناشدت الأجهزة المختصة وإدارة المرور بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وإلتزام السائقين وقائدى المركبات بعدم تجاوز السرعات المقررة لتجنب وقوع الحوادث بسبب سرعة الرياح، كما جرى رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتج عن تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة.