استطلاع: أقل من 30% من الأمريكان يثقون فى مواكبة نفقاتهم مع استمرار التضخم

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد للرأي أن أقل من 30 % من الأمريكيين واثقون من قدرتهم على مواكبة نفقاتهم مع استمرار التضخم في التأثير على الاقتصاد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشئون العامة بجامعة شيكاغو ، والذي صدر يوم الجمعة ، أن 29 % فقط من البالغين قالوا إنهم واثقون "للغاية" أو "جدًا" من قدرتهم على مواكبة النفقات ، مما يمثل انخفاضًا عن 45 % بالمقارنة مع نتائج استطلاع أجرى مع بدء سريان التضخم في أكتوبر 2021.

ووجد الباحثون أيضًا أن النسبة المئوية للبالغين الذين يثقون في قدرتهم على العثور على وظيفة إذا أرادوا انخفضت من 36 %إلى 26 % وأولئك الذين يثقون في قدرتهم على دفع نفقات طبية غير متوقعة انخفضت من 33 % إلى 23 %.

وقال حوالي 40 % إنهم واثقون إلى حد ما من قدرتهم على مواكبة النفقات ، بينما قال 29% إنهم ليسوا واثقين تمامًا أو غير واثقين على الإطلاق.

وقال حوالي ثلاثة أرباع المستجيبين إن نفقاتهم المنزلية أعلى مما كانت عليه قبل عام ، بينما قال ثلثهم إن ديونهم أعلى. قال نصفهم تقريبًا إن مدخراتهم المنزلية كانت أقل.

ومع ذلك ، قال أكثر من الثلث بقليل إن مواردهم المالية الشخصية تساهم بشكل كبير في مستويات التوتر لديهم ، بينما قال النصف إنها تساهم بشكل طفيف. كما قال أكثر من النصف بقليل إنهم يعتبرون أن وضعهم المالي جيد.

وجد المستطلعون بعض الانخفاضات في النسبة المئوية للأشخاص المهتمين بمصروفات محددة مختلفة.

وقال ما يقرب من 70 % في مايو الماضي إنهم قلقون أو قلقون للغاية بشأن تكلفة البقالة ، مقارنة بـ 56 %الآن ، بينما انخفضت النسبة المعنية بالغاز من 74 % إلى 48 %. كما انخفضت النسبة المعنية بتكاليف الإسكان من 54 % إلى 42 %.