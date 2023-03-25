إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص قبل كمين المطار بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب صباح اليوم 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، قبل كمين المطار بالغردقة، مما أدي إلي إصابتهم بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعا للمستشفيات القريبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص قبل كمين المطار علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 5 تم نقل اثنين منهم لإحدى المستشفيات الخاصة القريبة من مكان الحادث لخطورة حالتهم.

كما تم نقل 3 آخرين إلي المستشفى العام بمدينة الغردقة لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري الغرض على النيابة العامة.

وكانت أعلنت إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أنه من المتوقع سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر اليوم السبت، وأكدت على المسافرين اتخاذ الحيطة والحذر أثناء السفر خاصة على الطرق الخارجية.