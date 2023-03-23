حملات مكبرة لإزالة التعديات على الزراعة وأملاك الدولة بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات ممبرة ، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد ، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، حملة مكبرة لتنفيذ عدة قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بحوض الملاحة المستجد بمنطقة الرابعة الناصرية شرق سموحة ، حيث تمكنت الحملة من إزالة 24 حالة تعد على أراض الدولة.

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعدي بعزبة البرنس بحري، وسيكلام ، وحوض 10 وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.