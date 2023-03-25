أوقاف شمال سيناء: عقد ملتقى الفكر الرمضانى بعد التراويح يوميا بمسجد النصر بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

تنفذ مديرية أوقاف شمال سيناء، يوميا لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي الرمضانى بمسجد النصر بالعريش، بينما تنتظم بكافة المساجد صلاة التراويح فضلا عن انشطة منوعة بالمساجد.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي الرمضانى تعقد بمسجد النصر بالعريش يوميا بعد صلاة التراويح، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأوقاف شمال سيناء.

وأشار إلى أن الملتقى جاء انعقاده تنفيذاً لتعليمات وزارة الأوقاف لتنظيم ملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م ، ويستقبل الأهالى يوميا بحضور كثيف واهتمام بالمشاركة فيه من كل الأعمار.

وأضاف أن مساجد شمال سيناء يتواصل فيها نشاط المقارئ القرٱنية فى رمضان، وتستقبل أهل القرآن من رواد المساجد ، عقب صلاة الجمعة ، وسط فرحة وحفاوة وإقبال من رواد المساجد تحت إشراف العلماء أئمة المساجد، كما تستقبل كل مساجد شمال سيناء ضيوف الرحمن لصلاة التراويح، كما يقدم فى كل مسجد خاطرة التراويح بالمساجد ويقدمها أئمة المساجد بجميع مساجد المديرية، فضلا عن البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية ودروس العلم.

وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء الأقسام ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق لتكثيف جهود المتابعة والإشراف على أعمال حملات نظافة وصيانة المساجد، ومتابعة سرعة تصريف مياه الأمطار من على أسطح المساجد، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد و صيانتها ونظافتها داخلياً وخارجياً وتهيئتها للمصلين.

وقال أنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هــ- 2023م ، وفي ضوء الاهتمام بدور المرأة في المجتمع انطلقت درس السيدات ب13 مسجد خلال شهر رمضان المبارك بـعدد 6 إدارات فرعية "شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة، الشيخ زويد" "كمجموعة أولى"، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر وهى مساجد : الرفاعي - ميدان الرفاعي، القرماني ببركة حليمة، السلام بأبي صقل، وعمرو بن العاص بالمساعيد،أبي بكر بالفواخرية، والسلام بالمساعيد، والمحطة ببئر العبد، والفاروق ببئر العبد، والتعمير بالخربة، وبالوظة برمانة، وآل عمار بحي العمايرة، والرحمن بالحسنة، والكوثر بحى الكوثر، كما انطلق درس الطفل فى 12 مسجدًا خلال شهر رمضان بعدد 5 خمس إدارات فرعية "شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة" "كمجموعة أولى"، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر.