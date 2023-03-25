اليوم السابع
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السبت، 25 مارس 2023 08:29 م
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أمن الفيوم يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بالصوفي بسبب الألعاب النارية

السبت، 25 مارس 2023 08:08 م
أمن الفيوم يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بالصوفي بسبب الألعاب النارية مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات أمن الفيوم، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في منطقة الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، قُبيل انطلاق مدفع الإفطار مساء اليوم السبت، وذلك بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، وتسببهم في إصابة سيدة بنزيف في الأذن الوسطى بسبب شدة الانفجار.

وتمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة، وضبط طرفيها، فضلًا عن تدخل كبار المنطقة لعقد جلسة صلح بين العائلتين منعًا لتجدد الاشتباكات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بحي الصوفي بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم إلى مكان المشاجرة على الفور، وتبينّ نشوب مشادة كلامية بين عائلتين لقيام أطفال إحداهما باللعب بالألعاب النارية وبعض المفرقعات شديدة الانفجار وإلقائها أمام أحد المنازل، مما تسبب في إصابة سيدة بنزيف في الأذن جراء قوة الفرقعة، ثم تطورت المشادة إلى مشاجرة بالشوم والحجارة.

وتمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة، وضبط طرفيها، كما تدخل عدد من كبار المنطقة لعقد جلسة صلح وإنهاء الخلاف بين العائلتين شريطة أنّ تتعهد أسرة الأطفال بتحمل نفقات علاج السيدة المصابة بالكامل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.


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