أمطار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 20 مارس حتى السبت المقبل 25 مارس 2023، حيث يسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

وينشر"اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

الإثنين 20 مارس :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء على وجنوب البلاد فترات متقطعة.

الثلاثاء 21 مارس :

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجة .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 22 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الخميس 23 مارس:

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 24 مارس والسبت 25 مارس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة