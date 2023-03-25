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أكرم القصاص: احتفالية الداخلية بعيد الأم بالمناطق الحضرية دور اجتماعى مهم

السبت، 25 مارس 2023 09:41 م
أكرم القصاص: احتفالية الداخلية بعيد الأم بالمناطق الحضرية دور اجتماعى مهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع
كتب محمد شعلان

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أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من إقامة احتفالية بعيد الأم لأمهات وأبناء المناطق الحضرية الجديدة دور اجتماعي مهم وتتوسع فيه بشكل جيد، وليس هو الأول من نوعه، حيث تم تنظيم فعاليات لشباب وأطفال وسيدات.
 
وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية بنشرة "التاسعة"، على قناة الأولى المصرية، أن إقامة احتفالية لعيد الأم تأتي في إطار ترسيخ فكرة التواصل وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين من خلال هذه الاحتفالية وإقامة المعارض والسلع، موضحا أن هذه الفعاليات توسع الدور وتزيد من اندماج وزارة الداخلية كجزء أصيل من المجتمع.
 
وأوضح رئيس تحرير اليوم السابع، أن ما تقدمه وزارة الداخلية من مبادرات يكسر الحواجز التي قدم تكون موجودة بينهم وبين المواطنين، قائلا: "في اهتمام من الداخلية وكافة المؤسسات للتثقيف والوعي والتعليم، والرئيس السيسي حينما فكر في نقل سكان العشوائيات لم يفكر في إيواء فقط، ولكن نقلة حضارية تكون قابلة للتوسع لتكون مجتمعات منتجة".
 
وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "التطور الاجتماعي مهم جدا ووزارة الداخلية تدعم هذا وهذا جزء مهم من نهج الدولة لتغيير المفاهيم بشكل كبير ومبادرة كلنا واحدة مع مبادرات أخرى تصب في طريق المجتمعات بشكل تجعلها قابلة للتحاور، وإقامة أجيال جديدة تتعلم وتتثقف بشكل جيد وخلق أجيال تحافظ على نفسها من الفكر المتطرف وإدراك لما يحدث والتوعية".
 

اكرم القصاص

وزارة الداخلية

احتفالية عيد الام

المناطق الحضرية

التاسعة



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