أقدم محل بالمنوفية.. الموز والتفاح والمانجو أشهر أنواع المخللات.. وصور

المنوفية - محمد فتحى

يعد محل مخللات "الحاجة"، الكائن بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، أقدم وأشهر المحلات فى محافظة المنوفية، حيث يرجع إنشاء المحل لما يقرب من 60 عاما تقريبا.

وتقول فريال عفيفى الشهيرة بـ"أم آلاء"، أشهر بائعة ومصنعة للمخللات بمدينة شبين الكوم فى محافظة المنوفية: تعلمت المهنة من زوجى الذى ورثها عن والده وجده، مايقرب من 40 عاما على التقريب، ولكنى طورت تصنيع المخلل حتى أصبح المحل من أشهر المحلات على مستوى محافظة المنوفية.

وتضيف أشهر صاحبة محل المخلل: لدينا العديد من أنواع المخللات، ومنها الخيار، والليمون، الزيتون، الجرز، والبصل.

وتوضح: نقوم بتخليل عدد من أنواع الفاكهة ومنها المانجا، الجوافة، الموز، التفاح، والعديد من أنواع الفاكهة، ويوجد عليها زحام كبير على شرائها من قبل المواطنين

واستطردت أشهر بائعه ومصنعه مخللات فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن محل مخللات الحاجة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من أشهر محلات المخلل على مستوى محافظة المنوفية، حيث يرجع نشأت المحل إلى مايقرب من 60 عاما على التقريب، مؤكدة أن المحل له زبائنه من كافة أنحاء المحافظة، بل ومن خارج المحافظة أيضا، بالإضافة إلى التوزيع على أصحاب المحلات الذين يبعون بالتجزئة.

وتضيف فريال عفيفى والشهيرة بأم آلاء، أن فكرة تخليل الفواكة جاءت الينا عندما ذهبا إلى أحدى الدول العربية ووجودنا هناك فاكهة مخلله، ولم يمر الموقف ولكن قررت معرفة كيف تخلل الفاكهة أنا وزوجى الحاج طارق وتعلمنا كيف يتم التحليل من خبراء تلك المهنه وقررنا تخليل الفاكهة، وهو عبارة عن تقطيع الفاكهة ووضعها فى المياه والملح لمدة تقارب الست شهور تقريبا وبعدها يتم بيعها للمواطنين ويوجد عليها إقبال كبير جدا.

وتؤكد أن شهر رمضان الكريم يعد بالنسبه لنا موسم البيع وكل أصحاب محلات المخلل لانها عاده من عادات المصريين مثل بلح وياميش رمضان.



مخلل-الفواكة



إقبال-على-شراء-المخللات



الفواكه-المخلله



المانجا-والجوافة-والموز-المخلل



أنواع-المخللات