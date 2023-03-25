أسعار النفط تسجل 74.99 دولار لبرنت و69.26 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعارالنفط 74.99 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.26 دولار، وذلك أمس الجمعة، وعلى أساس أسبوع سجلت الأسعار مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.8 % لخام برنت ونحو 3.5% للخام الأميركي.

وكشف تقرير مجلس اتحاد الغرف الامريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسط، أنه وسط العقوبات العالمية على المنتجات البترولية الروسية، استفادت الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، حيث سجلت زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي في قيمة إجمالي الصادرات من يناير إلى أغسطس 2022.

وازدهر بحسب التقرير إنتاج المنطقة من النفط فى عام 2022 ، متوسط 34.1 مليون برميل فى اليوم، بزيادة 10% على أساس سنوي؛ 80% من الزيادة في الإنتاج كانت بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي ، نصفها من السعودية وحدها. سجلت المملكة العربية السعودية والعراق نمواً في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 8.3% و 8.7% على التوالي، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، ومع ذلك لم تسجل القطاعات الأخرى أداءً إيجابيًا بسبب استمرار عدم اليقين الاقتصادى.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة وكندا تعتزمان مواصلة الضغط على روسيا وفرض "عقوبات تاريخية ضدها".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: "نعتزم مواصلة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال العقوبات والتعريفات التاريخية"،كما تعهد بايدن بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا.