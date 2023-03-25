وأصدر مجلس الوزراء اللبناني أمس الأول قرارا يفيد بموافقة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على تأجيل تطبيق قرار التوقيت الصيفي بشكل استثنائي لهذا العام، بحيث يتم تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 20 أبريل المقبل بدء من منتصف ليل اليوم.



في المقابل، عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع) عضو لجنة الإتصالات والتكنولوجيا النائب سعيد الأسمر، مؤتمراً صحفياً، تناول فيه الإنعكاسات الخطيرة الناجمة عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان.



وقال إن تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي سيؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة وإضطرابات في البرمجيات والتطبيقات والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الصيفي في عملياتها خصوصا أن القرار جاء قبل قرابة يومين من الوقت المحدد لدخول التوقيت الصيفي حيز التنفيذ، ممّا يؤدي إلى حدوث أخطاء في تحديد الأوقات والتواريخ وتأخير عمليات الإنتاج والتسليم.



وأضاف أن القرار يمكن أن يؤثر على المصارف وعلى تحويل السويفت "SWIFT" و يطرح إشكالية إذا ما ستتمكن المصارف من إرسال تحاويلها، موضحا أن التوقيت يجب أن يكون متطابقا مع الشركة الامّ.



واعتبر أن التأجيل يخرج لبنان من نظام عالمي معمول به منذ عشرات السنين، مطالبا رئيس الحكومة بالعودة عنه فوراً والإبقاء على التوقيت الصيفي.



ومن جانبه، وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، باسم كتلة نواب الكتائب، كتاباً لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دعاه فيه للرجوع عن قرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام، معتبرا أن القرار له تبعات سلبية على الشركات والأفراد وعملهم وحركة الملاحة والسفر والتجارة.



وشدد الجميل على أن اتخاذ هذا القرار في اللحظة الأخيرة، قبل يومين من دخوله حيز النفاذ، يشكّل ضرراً للعديد من القطاعات وبشكل خاص تلك التي تتعامل مع شركات عالمية أو تمارس نشاطها وفق التوقيت العالمي، أو تستخدم أجهزة الكومبيوتر والأنظمة والشبكات الالكترونية والمواقع المرتبطة بالخارج وبرامج الكترونية.



وفي السياق ذاته، دعا النائب سيمون أبي رميا عضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى العدول عن قراره تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي لما لذلك من تداعيات مالية واقتصادية.



كما أعلنت عدد من وسائل الإعلام ومؤسسات تجارية واقتصادية بدء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف الليلة عملا بالتوقيت العالمي.