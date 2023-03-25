أخبار مصر.. "الحج السعودية" تشدد على عمرة واحدة فى رمضان ولا يسمح بالتكرار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تشديد وزارة الحج والعمرة على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة الحج السعودية تشدد على عمرة واحدة فى رمضان ولا يسمح بالتكرار

شددت وزارة الحج والعمرة على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

مركز المناخ: حالة الاضطرابات الجوية تنتهى اليوم

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ما يحدث فى حالة الطقس هذه الفترة هو امتداد لمنخفض البحر الأحمر "السودان الموسمى الحار" وهو جاء مبكرًا نوعًا ما عن موعده الطبيعى، وتزامن مع منخفض جوى آخر فى طبقات الجو العليا وهو منخفض بارد، فتلاقى المنخفضين سببا هذه الحالة مثلما حدث فى عاصفة التنين، لكن الأمر اختلف بعض الشىء.

التعليم: اختيار أكفأ المعلمين لتصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختيار أكفأ المعلمين فى جميع المواد لتصحيح الأسئلة المقالية ب امتحانات الثانوية العامة والتى تمثل 15% من إجمالى عدد الأسئلة فى كل مادة دراسية، موضحة أنه يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة سواء الورقية أو الاختيار من متعدد إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى. التعليم العالى: إدراج 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023 أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم. وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصص فرعي.

طرح لحوم طازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 165 جنيها للكيلو

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة أيضا طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 165 جنيها للكيلو، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية، كما تستمر وزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة. وزير الصحة يعلن تدشين المرحلة الثانية مع شركة سيروم الهندية لإنتاج اللقاحات أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية التعاون بين شركة سيروم الهندية ، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» لنقل وتبادل الخبرات، بما يضمن مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال تصنيع اللقاحات، مشيرا الى أن شركة سيروم الهندي تعد أحد أكبر الجهات المصنعة للقاحات في العالم . التعليم: امتحانات شهر مارس لصفوف النقل تعقد بداية أبريل تعقد المدارس امتحان شهر مارس ل صفوف النقل بداية أبريل المقبل، حيث استعدت المدارس لإجراء اختبارات شهر مارس لصفوف النقل، وأكدت المديريات التعليمية أنه تم تجهيز الأسئلة وفق المواصفات الفنية فيما درسه الطالب خلال شهر مارس وبداية ابريل مع استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة الامتحان.

الملك سلمان يوافق على تزويد الحرمين الشريفين بـ150 ألف نسخة من المصحف

صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخةٍ من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وفق بيان لسفارة السعودية.

كويكب كبير يمر قرب الكرة الأرضية اليوم بأمان

يستعد الراصدون حول العالم اليوم السبت 25 مارس 2023 لاقتراب كويكب مكتشف حديثًا وسيمر بأمان قرب الأرض من على مسافة تبلغ حوالي نصف المسافة بين كوكبنا والقمر، عند حوالي الساعة (07:51 مساءً بتوقيت جرينتش) .