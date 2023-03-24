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85 مليون جنيه لزيادة الصادرات المصرية وإصدار شهادات معتمدة قبل التصدير

الجمعة، 24 مارس 2023 09:00 ص
85 مليون جنيه لزيادة الصادرات المصرية وإصدار شهادات معتمدة قبل التصدير الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نحو كفالة الأمن الغذائي، من خلال عدد من المشروعات ومنها مشروع استكمال الرقابة على جودة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية باعتمادات 85 مليون جنيه.
 
وتهدف هذه المخصصات لزيادة الصادرات المصرية وإصدار شهادات معتمدة بالتحاليل قبل تصديرها ومراقبة بعض الواردات من الحاصلات الزراعية، حفاظا على صحة المواطن.
 
يشار إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ 11 مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات. 
 
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائى، تبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعى المحلى، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمى الزراعى والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
 
يأتى ذلك بالإضافة إلى العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تعزيز توفير الاحتياطى من السلع الاستراتيجية، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الامن الغذائي

الصادرات المصرية

اليوم السابع بلس



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