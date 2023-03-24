7 مضاعفات صحية يجب على النساء الانتباه لها بعد سن الأربعين

كتبت فاطمة خليل

يتعرض جسم المرأة للعديد من ال مضاعفات الصحية بعد سن الأربعين، حيث تجعل آثار تقدم السن وعادات نمط الحياة غير السليمة والعديد من العوامل الأخرى الجسم عرضة لمشاكل صحية، وفي الأربعينيات ، تقترب المرأة من سن اليأس ومن المحتمل أن تعاني من عدة مضاعفات بسبب التغيير في الهرمونات، لذا يجب أن تكون النساء أكثر حرصًا عند بلوغهن الأربعينيات من العمر، في هذا التقرير نتعرف على مضاعفات صحية يجب الانتباه لها بعد سن الأربعين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

مضاعفات صحية يجب على النساء الانتباه لها بعد سن الأربعين

1- حصوات الكلى

حصوات الكلى ليست حصوات ولكنها ترسبات معدنية في المسالك البولية، وهى مؤلمة للغاية وتزداد فرص حدوثها مع تقدم العمر على الرغم من أن هناك عوامل أخرى تؤدي أيضًا إلى تكوين حصوات الكلى، ومن المعتقد عمومًا أن حصوات الكلى شائعة عند الرجال، ولكنها تظهر أيضًا عند النساء.

من العلامات التحذيرية لحصوات الكلى الآلام الشديدة في الظهر، والدم في البول، والحمى والقشعريرة، والتقيؤ ، ورائحة كريهة للبول، والإحساس بالحرقان أثناء التبول.

2- التهاب المفاصل

تأثير ضار آخر لكثافة العظام المنخفضة هو التهاب المفاصل الذي يعاني منه معظم النساء في الأربعينيات من العمر، ومع تضاؤل كثافة العظام، تعاني المرأة من الألم والتصلب والتشوه في مناطق المفاصل.

3- مرض السكري

على الرغم من ظهور مرض السكري عند الشباب أيضًا هذه الأيام ، إلا أن خطر الإصابة بمرض السكري يزداد لدى النساء بعد منتصف الأربعينيات.

التعب والعطش الشديد وزيادة التبول وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوزن واللثة الرقيقة هي بعض أعراض مرض السكري لدى النساء.

4- هشاشة العظام

تقل كثافة العظام أثناء وبعد الأربعينيات بسبب تغير الهرمونات ، تتأثر أيضًا تركيبة الجسم كثيرًا ، لذا يُنصح دائمًا بالاهتمام بتناول الكالسيوم ومستويات فيتامين (د) حتى لا تتأثر صحة العظام ، والألم المزمن في المفاصل وهشاشة العظام هي بعض علامات الضعف.

5- سلس البول

يعد ضعف السيطرة على المثانة مشكلة صحية كبيرة ، حيث تضعف الأعصاب التي تساعد المثانة على العمل بسبب الشيخوخة كذلك مع تقدم العمر تزداد ثخانة عضلات المثانة وتفقد مرونتها يؤدي هذا إلى إرخاء المثانة وعدم سيطرة الشخص عليها ، وسلس البول مشكلة عندما لا يستطيع الشخص حبس البول حتى أثناء السعال والعطس.

6- ارتفاع ضغط الدم

يعد هذا من المضاعفات الصحية الخطيرة التي لها تأثير يهدد الحياة على الجسم مثل النوبات القلبية أو قصور القلب أو الفشل الكلوي أو السكتة الدماغية.

في حين أن نمط الحياة غير الصحي هو عامل رئيسي وراء ظهور ارتفاع ضغط الدم ، فإن العمر يمثل أيضًا خطرًا مهمًا. 7- السمنة

كان يُنظر إلى السمنة على أنها من الآثار الجانبية للعمر ، ولكن الآن مع وجود العديد من الدراسات التي تشير إلى حدوث أمراض تغير الحياة بسبب السمنة، من الضروري التركيز على مؤشر كتلة الجسم مع تقدم العمر.

من المرجح أن يزيد الوزن وتكون هرمونات ما قبل انقطاع الطمث عنيدة جدًا بحيث لا تسمح للجسم بفقدان الوزن.