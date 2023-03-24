وكيل "صحة القليوبية" يعقد اجتماعا مع مديرى المستشفيات غير التابعة لمديرية الصحة

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماع تنظيمي بقاعة الاجتماعات بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مع مديري المستشفيات الغير تابعة لمديرية الشئون الصحية، مثل المستشفيات التابعة للأمانة العامة، والمستشفيات التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن الاجتماع جاء باعتبار أن جميع مستشفيات القليوبية تندرج تحت كيان طبي واحد برعاية وزارة الصحة، حيث ناقش وكيل الوزارة عدة نقاط أثناء الاجتماع أهمها تقديم مقترح تكامل للرعايات بين جميع مستشفيات المحافظة، والتأكيد علي مجانية الخدمات المقدمة بالاستقبال والطوارئ.

وتابعت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم التأكيد علي وضع خصائص واضحة لدخول وخروج الحالات من الرعاية المركزة، وكذلك التأكيد علي حسن معاملة المرضي وتفعيل خدمة المواطنين وسرعة الفحص والرد علي الشكاوى، والتزام جميع العاملين بالأقسام الحرجة بالبروتوكولات العلمية، والتأكيد علي التدريب العملي لخطط الطوارئ في حالة حدوث كارثة.

كما تضمن الاجتماع، مناقشة آلية العلاج علي نفقة الدولة بمستشفيات التأمين الصحي، ومناقشة التنسيق بين هيئة الإسعاف والمستشفيات، وبعض المعوقات التي تواجه الإسعاف في نقل المرضي للمستشفيات والعمل علي حلها، والتأكيد علي تسجيل حالات الرعاية والحضانات علي المنظومة والتحديث المستمر، وضرورة تسجيل حالات الحضانات والرعايات التي تحتاج إلي إحالة لمستشفيات أخري، علي منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات.

وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات أهمها تدريب الأطباء علي أساليب مكافحة العدوي، وعمل سيناريو لأزمة افتراضية وكيفية التصرف بها في كل مستشفي، وحصر لجميع الأدوية والمستلزمات وعمل برنامج مخزني لتحديد الاحتياجات والنواقص.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتورة أميمة عباس مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور جمال سلامة مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، إدارة المستشفيات، الطوارئ، الرعاية الحرجة والعاجلة وإدارة مكافحة العدوي، ومديري مستشفيات التأمين الصحي، قليوب التخصصي، الأطفال التخصصي، كفر شكر المركزي، قها المركزي، الخانكة المركزي، بنها التعليمي ومستشفى ناصر، وعضو من هيئة الإسعاف بالقليوبية.