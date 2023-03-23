بروتوكول تعاون لتدريب طلاب صيدلة جامعة الإسكندرية بالمستشفيات العامة

وقالت الدكتورة أميرة طهيو إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تدريب طلاب كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات فى المجال الإكلينيكي والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الدكتورة ميرفت قاسم أنه اعتبارا من العام الجامعي 2020 بدأ تنفيذ نظام جديد للدراسة بكليات الصيدلة لتمنح كليات الصيدلة درجة بكالوريوس دكتور الصيدلة "فارم دي"، وبكالوريوس دكتور الصيدلة "فارم دي صيدلة إكلينيكية"، وتشمل الدراسة خمس سنوات وسنة تدريب "إجبارية"، في مواقع العمل التي من أهمها المستشفيات وكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية حريصة على إتاحة أفضل الفرص التدريبية لطلابها.