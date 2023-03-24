وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يشهدان استلام كمية من لحوم صكوك الإطعام.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استلام كميات من لحوم صكوك الإطعام، ضمن مشروع وخطة الوزارة لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف.

وتقدم الوزير بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الإطعام، على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالى.

وأثنى محافظ بني سويف على كافة الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف، وكافة الوزارات الأخرى، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.



الدكتور محمد هانى ووزير الأوقاف



توزيع اللحوم من وزارة الأوقاف



سيارات وزارة الأوقاف



وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف







