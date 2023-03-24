واشنطن بوست: تيك توك يواجه مستقبل غامض بأمريكا بعد هجوم النواب على رئيس الشركة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن تيك توك يواجه مستقبلا غامضا فى الولايات المتحدة بعد جلسة مجلس النواب الأمريكى الخميس التى استجوب فيها الرئيس لتنفيذى لموقع التواصل عل مدار خمس ساعات كاملة.

وذكرت الصحيفة أن شو زى تشيو، الرئيس التنفيذى لتيك توك، حاول تهدئة مخاوف الأمن القومى المتزايدة بشأن التطبيق الذى تملك شركة صينية، لكنه واجه عداءً مفتوحا فى أول ظهور له أمام الكونجرس وهجوم استمر خمس ساعات أكد على المستقبل المحفوف بالمخاطر للتطبيق الذى يحظى بشعبية فى الولايات المتحدة.

وسعى المشرعون من كلا الحزبين إلى ربط تشيو بشكل شخصى بالحزب الشيوعى الصينى، وقاطعوه مرارا ووصفو بأنه مراوغ. وبينما تعهد بحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين وحماية تيك توك من التلاعب الأجنبى، فإن المشرعين من كلا الحزبين انتقدوا تيك توك، واتهموه بدون دليل بأنه أداة للحكومة الصينية.

وقالت كاثى ماكموريس، الرئيسة الجمهورية للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، إن تيك توك سلاح للشعب الشيوعى الصينى للتجسس عليكم والتلاعب بما ترونه ويستغلون الاجيال القادمة. وقالت النائبة عن ولاية واشنطن إنها تدعم حظر التطبيق صراحة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن ظهور تشيو أمام الكونجرس دفع بتيك دوك أعمق فى قلب المواجهة السياسية بين القوتين الاقتصاديتين العظمتين، مع تزايد دعم المشرعين والرأى العام الأمريكى لحظر التطبيق.

وضغطت إدارة بايدن على ملاك تيك توك الصينيي لبيع حصصهم فى الشركة. لكن مسئولى الإدارة لا يعتقدون أن لديهم السلطة القانونية لحظر تيك توك دون إجراء من الكونجرس، بحسب ما قال شخص مطلع على المناقشات الحكومية.

وقبل ساعات من شهادة تشيو، أعلنت حكومة بكين معارضتها بشد اى بيع قسرى لتيك توك. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن مثل هذه الخطوة ستضر بشكل خطير بثقة المستثمرين من جميع انحاء العالم، بما فى ذلك الصين.