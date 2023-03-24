هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية فى نوة "عوة".. صور

ونوة "عوة" هى نوة ربيعية، تهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهى نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف احد سبب تسميتها بهذا الاسم.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من الجمعة، وذلك استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية مساء غدا الجمعة الموافق أمطار متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من "35-40كم /ساعة"، وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر.

وأعلنت شركة الصرف الصحى، على توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات، فيما تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد "نافع"، علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.