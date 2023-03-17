صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام ل سوق دبى المالى بنسبة 1.28% رابحًا 42.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 203.4 مليون سهم محققة ما قيمته 579 مليون درهم من خلال تنفيذ 6162 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.55%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.40%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.02%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.58%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والمالي بنسبة 0.4%، 0.34%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%.

وزاد 26 سهمًا على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.38%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.09%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 8.03%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم شركة سالك قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 73.6 مليون ورقة بقيمة 210 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 2.205% رابحًا 212.67 نقطة ليغلق عند مستوى 9650.1 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.656 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 276 مليون سهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 14946 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 5.77%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.65%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 2.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.98%، ثم قطاع المرافق بنسبة 1.47%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.72%، 0.13%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.72%.

وقفز 35 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 10.42%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 7.69%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 6.54%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 9.84%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 7.78%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 7.05%، فيما تصدر سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 436 مليون درهم.