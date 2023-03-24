موائد المحبة.. قبطى بالأقصر يقيم مائدة إفطار للصائمين خلال رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، هذا العام المحبة بين المسلمين والأقباط خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه فى لفتة تؤكد على عمق ومدى المحبة بين المسلمين والأقباط داخل محافظة الأقصر، وكعادته السنوية المتكررة أقام رومانى رمزى عجايبى ونجله بيشوى رومانى، أكبر مائدة رحمن لأشقائه المسلمين خلال شهر رمضان المبارك بالأقصر، والذى يشرف عليها هو ونجله وهو الأمر الذى يستقبله أهالى المحافظة كل عام بترحيب شديد مؤكدين روح المحبة التى تسود بين أبناء الوطن الواحد بعيداً عن الفتن.

ومن جانبه يقول بيشوى رومانى رمزى عجايبى، إنهم ينظمون مائدة رحمن سنوية للمساهمة فى الإفطار لأخوتهم للمسلمين، وأنهم يستعينوا فى طهى الطعام بأكثر من شيف من الفنادق على أعلى مستوى لخدمة موائد الرحمن الخاصة بهم، وأن الوجبات متنوعة ما بين لحوم ودواجن وحلوى مختلفة وغيرها من الأصناف الأخرى.

ولفت بيشوى رومانى رمزى، إلى أن المائدة التى يقيمها هو ووالده تسع حوالى 250 فرد، مؤكداً أن المائدة تقام يومياً طوال شهر رمضان المبارك أمام المقر الرئيسى لشركتهم بشارع التلفزيون بجوار مستشفى الأقصر الدولى، وهناك وجبات أخرى يتم توزيعها على الفقراء والأكثر أحتياجاً يومياً ويقوم بتوزيعها وتوصيلها لمنازلهم من الذين يخجلون من الذهاب للمائدة تعففاً منهم، بالإضافة إلى توصيل 250 وجبة مجهزة يومياً لتوزيعها على الأطفال المرضى والمرافقين لهم داخل مستشفى الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر.

وأشار بيشوى رومانى إلى أن الهدف الأساسى من إقامة المائدة هو المحبة لإخوانه المسلمين ورغبة منهم فى مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن أصدقاؤه مسلمين والعاملين معهم اغلبهم مسلمين.

وأضاف أعتقد أن التراحم والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين لا يولد إلا المحبة بين الجميع ونحن جميعاً فى حاجة لنشر روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، ضاربين بكافة طوائفهم أروع الأمثلة فى التضحية والأخوة والإنسانية.



سرد-تفاصيل-مائدة-رحمن-سنوية-من-القبطى-رومانى-رمزى



عمل-العصائر-والوجبات-من-الأقباط-للمسلمين-بالأقصر



مائدة-قبطى-يقيمها-يومياً-لإفطار-الصائمين-بالأقصر



وجبات-قبطى-لمرضى-السرطان-بالأقصر



وجبات-لتوزيعها-على-مرضى-السرطان-بالأقصر



وجبات-من-قبطى-لمرضى-السرطان-بالأقصر



العمل-فى-تجهيز-مائدة-افطار-للمسلمين-بالاقصر



تجهيز-الوجبات-بمائدة-قبطى-الأقصر



تجهيز-الوجبات-فى-مائدة-قبطى-بالأقصر



تجهيز-وجبات-بالمائدة-لمرضى-السرطان