"أوقاف الأقصر" تفتتح مسجد الشيخ موسى بقرية الأقالته اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر ، استعداد المديرية لافتتاح مسجد الشيخ موسى فى قرية الأقالته بمدينة القرنة، فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، أنه من المقرر اليوم الجمعة افتتاح مسجد الشيخ موسى بقرية اللاقالته بمركز ومدينة القرنة، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية بإدارة أوقاف القرنة، والأهالى فى القرية.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قيام المديرية بأعمال فرش عدد من المساجد بالسجاد الجديد من الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث قامت مديرية الأوقاف بفرش مسجد النور بالزنيقة فى قرية أصفون بإسنا، وتم فرش مسجد السواكنية بالنمسا، وفرش مسجد آل جامع بقرية النمسا، وكذلك فرش مسجد عباد الرحمن بالبحاروة فى القرنة، كما تم فرش مسجد الصالحين بالقرنة بسجاد المحراب الجديد، وتم فرش مسجد التقوى بالطود البلد بالطود، وتم فرش مسجد العبادين بقامولا، ومسجد الشيخ خليفة بالقرنة، ومسجد الشيخ سعيد بالمريس فى الطود.

كما انتهت مديرية أوقاف الأقصر من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني لعام 1444هــ - 2023م، والذي يعقد يومياً عقب صلاة التراويح بمسجد السيد يوسف بوسط مدينة الأقصر، وذلك في إطار إستعداد مديرية أوقاف الأقصر للأنشطة الدعوية بشهر رمضان 1444هــ، حيث أنه من المقرر أن يحاضر فى الملتقى الفكرى يومياً بمسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك فى وسط مدينة الأقصر، نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.