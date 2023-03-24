مصطلحات أمنية.. اعرف معنى لفظ "البلوكامين"

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها ، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ "البلوكامين"

معنى مصطلح البلوكمين، فهو الموظف الإدارى المكلف بتنظيم العمل داخل القسم أو المركز سواء حفظ المحاضر أو إرسالها للنيابة العامة، سواء بلوكامين مباحث أو إدارى .

يكون موظف بلكمين المباحث من أمناء الشرطة بوحدة المباحث، وفى العادة يكون البلوكامين من أصحاب الأقدمية بوحدة المباحث، فيما أن البلوكامين الإدارى بالقسم أو المركز، يكون موظف مدنى وليس من أفراد الشرطة.