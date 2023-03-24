مصرع عجوز صدمه قطار فى الشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول صلاح فوزي علي، 68 سنة، مقيم في مركز منيا القمح، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابة المصاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث قطار صدمه أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بناحية المطافيء في مركز منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

لقى شخص عجوز مصرعه، اليوم الجمعة؛ بعدما صدمه قطار أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بناحية المطافيء في مركز منيا القمح.