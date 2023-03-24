اليوم السابع
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مصرع عجوز صدمه قطار فى الشرقية

الجمعة، 24 مارس 2023 04:29 م
مصرع عجوز صدمه قطار فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى شخص عجوز مصرعه، اليوم الجمعة؛ بعدما صدمه قطار أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بناحية المطافيء في مركز منيا القمح.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول صلاح فوزي علي، 68 سنة، مقيم في مركز منيا القمح، جثة هامدة.
 
بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابة المصاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث قطار صدمه أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بناحية المطافيء في مركز منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.
 
 
 
 
 



 

 


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الشرقية

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محافظة الشرقية



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