مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر.



بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث شرق كوبري ملوي الجديد، مما أسفر عن مصرع عبد الصبور مسعد 44 عاما، مقيم بمركز ديرمواس.



كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخص وهم: علاء حمدي 49 عاما، مقيم بأبوقرقاص، حسام نبيل 42 عاما، عبد الباري شوقي 42 عاما، محمد حسين 43 عاما، وليد رمزي 40 عاما، علي ضاحي 45 عاما، محمد ربيع 40 عاما، فتحي عزيز 59 عاما، عماد سمير 45 عاما، محمد عبد العال 49 عاما، إسماعيل داخلي 49 عاما، أحمد إكرامي 47 عاما، محمود محمد 42 عاما، متولي عيد 40 عاما، وجميعهم يقيمون في قري: البرشا، ديروط أم نحله، العرين، نواي، البركة، الريرمون، الروضة، تونا الجبل بمركز ملوي.



تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتقرر خروجهم عدا ثلاثة مصابين باشتباه إرتجاج، وكسور وكدمات، وتم التحفظ علي السيارة وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.





