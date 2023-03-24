محافظ الوادى الجديد يوجه بدراسة ازدواج طريق المروة الرئيسى بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الجمعة ، لقاءً جماهيرياً مع أهالى حى المروة بمدينة الخارجة لمناقشة مطالبهم، حيث وجه بدراسة ازدواج طريق المروة الرئيسي المؤدي إلى المعهد الديني وبحث إعادة تقسيمه، وتكليف الطرق بعمل مطبات صناعية في الشوارع المحيطة بالمدارس حفاظًا على أرواح الطلاب والمواطنين، وتنظيم مواعيد مغادرة طلاب المدارس بحي المروة؛ لمنع التكدس المروري بالشارع الرئيسي حرصًا على سلامة الطلاب.

كما وجه المحافظ بتركيب كشافات إنارة بمنطقة حي الصفا، والتركيز على ️تشغيل سيارات سرفيس خط المروة في الفترة المسائية تلبيةً لمطالب المواطنين، والتوسع في تشغيل منافذ البيع المتنقلة بالحي، وعمل منفذ بيع ثابت للسلع الأساسية ضمن مبادرات تخفيض الأسعار لخدمة أهالي الحي، والتنسيق بين المراكز والشركات المسئولة عن خدمات البنية التحتية (الغاز - مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء) لتنسيق الأعمال وعدم تكرار الحفر بعد رصف الطرق.