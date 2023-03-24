محافظ الدقهلية يؤكد إزالة مخالفات بناء داخل 4 مراكز

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وأكد "مختار"، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف، يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز و مدن المنصورة ودكرنس والمنزلة لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ،ففي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله تعدى على ارض اصلاح زراعى على مساحه 50 متر مربع وايضا ازاله تعدى اخر على مساحه 100 متر مربع، وكذلك ازاله حوائط دور ثانى علوى، وازاله حوائط مخالفه بداخل جمالون مخالفا للقانون 119 لسنه 2008، ولائحته التنفيذيه وذلك بقري تلبانه و شاوه والبقلية بالوحده المحليه بقرية كوم الدربى، وذلك بمشاركة قوه من الشرطة وايضا تم فك شدة خشبية وحديد لسقف الدور الثالث العلوى بقرية شها،

وايضا ازالة تعدى عباره عن بناءحظيره مواشى بالبلوك الابيض والمونه الاسمنتيه ومعروشه بالخشب والسده على مساحه 50 متر مربع خارج الحيز العمراني وتمت الازاله كامله حتى سطح الارض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وفي مركز ومدينه دكرنس قالت الدكتوره امال بركات رئيس المركز والمدينة دكرنس، انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه على مساحه 120 متر مربع وذلك بالدور الأول العلوي خارج الحيز العمراني بحوض الديسه بديمشلت وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بقرية غزالة قام ببناء بدون ترخيص بمساحه 17 متر مربع وبإرتفاع 4 متر وتمت الإزاله الفوريه علي نفقه المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيدعبدالسلام رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ ازاله و فك شدة خشبية مخالفة لصب سقف دور ثانى علوى بالبصراط على مساحة 60 متر مربع داخل الحيز العمرانى، و تم ازاله المخالفه و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم كذلك تنفيذ ازاله فورية لقواعد خرسانية مخالف بالشيخ ابو العطا و تم ازاله المخالفه و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية، وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.