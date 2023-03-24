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مايك بنس: اقتربت من اتخاذ قرار ترشحى للرئاسة عام 2024

الجمعة، 24 مارس 2023 05:05 م
مايك بنس: اقتربت من اتخاذ قرار ترشحى للرئاسة عام 2024 مايك بنس
كتب محمد جمال

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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إنه "يقترب من اتخاذ قرار" بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة فى عام 2024، بحسب "روسيا اليوم".
 
وفى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أشار بنس إلى أنه وزوجته كارين "يصليان حول ما إذا كان عليه أن يترشح أم لا"، مبينا أنهما يقتربان من اتخاذ قرار.
 
وأكد أنه يحصل على "الكثير من التشجيع في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا: "أعتقد أن هذا البلد يعانى من الكثير من المتاعب، لكن حقيقة الأمر هى أنه يتعين علينا إنتاج قيادة فى هذا البلد من شأنها أن تعيد بلادنا إلى السياسات التي جعلتنا أقوى وأكثر ازدهارا فى سنوات ترامب وبنس.. وإذا تمكنا من لعب دور فى ذلك، فسنقوم به".

مايك بنس

أمريكا

الولايات المتحدة

الانتخابات الأمريكية



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