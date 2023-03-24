اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 06:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مادة استخدمتها الجنايات لإحالة شخص للمفتى لاتهامه بقتل عامل فى الزقازيق

الجمعة، 24 مارس 2023 06:00 ص
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة شخص للمفتى لاتهامه بقتل عامل فى الزقازيق محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت محكمة الجنايات كلمتها قبل الاخيرة فى محاكمة شخص متهم بقتل عامل بالزقازيق، بعد بإحالة أوراق المتهم بقتل عامل إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى.

 

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

 

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه " ف. س" مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح نارى مششخن " مسدس" وذخائر 3 طلقات وهاتف جوال قام بشرائه واستدرج المجنى عليه لمكان ارتكاب الواقعة، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه 3 اعيرة نارية قاصدا قتله، وذلك لقيام المجنى عليه بسرقة بعض الصور من هاتف شقيق القاتل والتى تخص زوجة الأخير شقيق المتهم، وقيامه بالاتصال بها وتهديدها بنشر تلك الصور بغض اقامة علاقة محرمة معها فقام المتهم بإعداد سلاح لهذا الغرض.

 


قتل

احالة للمفتي

الجنايات

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

تقطيع المواد المخدرة أمام المارة.. قصة سائق خلف القضبان لبيعه الحشيش فى الشارع

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:00 ص

نظر إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى.. خلال ساعات

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:00 ص

وزير العدل: تكريم القضاة المتميزين يعكس حرص الدولة على تقديرهم

الإثنين، 20 مارس 2023 07:09 م

تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة لجلسة 18 يونيو

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:54 م

"الداخلية": اليوم آخر موعد لاستلام مصروفات الحج بالبنوك

الخميس، 23 مارس 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة