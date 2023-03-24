كشف لغز العثور على طالب بالمرحلة الإعدادية مخنوقا بأراض زراعية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نجح رجال مباحث مركز شرطة بيلا، في كشف غموض العثور على جثة طالب بالمرحلة الإعدادية مخنوقًا بحبل وملقى بأرض زراعية بإحدى العزب بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا.

وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بتلقي مركز شرطة بيلا بلاغًا من فلاح 60 سنة، ويقيم بعزبة بركات، في قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بعثوره على جثة طفل ملقاة في حقله الزراعي، وبها حبل حول الرقبة.

بانتقال ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود طفل يرتدي كامل ملابسه ووجود آثار خنق حول الرقبة، وجروح بالرأس ووجود شبهة جنائية في الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل المجني عليه 14 عامًا، طالب في المرحلة الإعدادية، ويقيم بعزبة بركات، في قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي المبدئي على جثة الطفل تبين وجود حزّ أحمر حول الرقبة نتيجة آثار خنق بحبل، وإصابة في فروة الرأس أدت إلى حدوث كسر بالجمجمة.

فيما كثف فريق البحث الجنائي من جهودهم لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها، وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة أحد أقاربه 16 عامًا، طالب ويقيم بنفس العنوان، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما، حيث استدرجه إلى الحقل الزراعي مكان العثور على جثته، وباغته بلف حبل حول رقبته بغرض خنقه به للتخلص منه، وبعد خنقه بالحبل استخدم قطعة حجر كانت ملقاة بالحقل الزراعي للتعدي عليه بها محدثًا إصابته بكسر بالجمجمة، ليحُرر بذلك المحضر رقم 1178 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بيلا.