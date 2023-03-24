قادة الاتحاد الأوروبى يصدقون على خطة لشراء مليون طلقة من ذخيرة المدفعية لأوكرانيا

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن وزراء الخارجية والدفاع فى الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على خطة إمداد أوكرانيا بالقذائف في وقت سابق من هذا الإسبوع، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة وقعت على الخطة اليوم الخميس في قمة انعقدت ببروكسل.

ولم تشر الشبكة البريطانية إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.