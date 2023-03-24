عم إبرهيم وبناته.. مسحراتى مودرن بالطبلة والمزمار البلدى بشوارع دمياط (صور)

دمياط - هيثم مراد

فكرة جديدة ظهرت فى شوارع محافظة دمياط، المسحراتي "المودرن"، استايل جديد لشخصية المسحراتي، قدمها عم "إبراهيم" وأسرته، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ اللحظة الأولى من ظهورها بين المواطنين.

في شوارع مدينة دمياط الجديدة، ظهر مسحراتي دمياط، قام بأداء بعض الأغاني المرتبطة بشهر رمضان كريم، كان حضورا متميزا، تمكن من جذب انتباه الجميع، التف حوله الأهالي والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المسحراتي المودرن وفرقته.

والتقي "اليوم السابع" بعم "أبراهيم" مسحراتي دمياط والذي بدأ حديثه قائلا: " كل سنة بقدم فكرة جديدة، ولكن شخصية المسحراتي المودرن كانت غريبة والحمد لله نجحت" واستكمل حديثه قائلا:"منذ سبعة سنوات وأعمل بمهنة المسحراتي، ولكن الأفكار الغريبة هي ما جعلتني استمر، بدأت أحضر لشخصية المسحراتي المودرن منذ فترة وسعيد جدا بفرحة الأهالي ونجاح الشخصية".

واستمر مسحراتي دمياط في حديثه قائلا: " كونت فرقة أنا وبناتي، هم جزء مهم جدا من العرض وكل سنة بنعمل عروض مختلفة، مهمتنا ننشر البهجة والفرحة بين الناس، رمضان شهر الفرحة".

وأكد عم "ابراهيم" قائلا:" شخصية المسحراتي المعتادة لا غني عنها وليس لها بديل، ولكن حبيت أقدم أفكار جديدة كل سنة تتلائم مع الذوق العام للجمهور"، واستمر في حديثه قائلا: " بتابع ردود أفعال الناس بعد كل مرة أظهر فيها، دعمهم بيكون حافز ليا وأكمل وأعمل شخصيات جديدة، السنة دي ظهرنا بشخصية مودرن وعرائس وأكيد السنة اللى جاية هقدم حاجة مختلفة".

واختتم "إبراهيم" مسحراتي دمياط حديثه قائلا: "بفرح جدا بفرحة الناس، شعور جيد إنك تكون سبب سعادة ومصدر بهجة لغيرك، مهمتي أسعد الناس وده كفاية عندي".