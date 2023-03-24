ضبط 2.7 طن دقيق بلدى مدعم بحوزة صاحب مخزن بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف رئيس مباحث التموين، من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بمركز دسوق وبحوزته كمية من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الخبز المدعم.
وتمكنت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 2.7 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة «س.ا» 32 سنة، معبأة فى شكائر زنة 50 كيلو للشيكارة، وتم التحفظ على المضبوطات بمطحن دسوق تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.
وكان شن مجلسا مدينتى بلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين، واعدام بقرة مصابة بالسل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميدانى ومتابعة المجازر الحكومية والاطمئنان على سلامة اللحوم والإشراف عل ذبحها والكشف عليها وتكون خالية من أية أمراض.
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