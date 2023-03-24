ضبط 2.7 طن دقيق بلدى مدعم بحوزة صاحب مخزن بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف رئيس مباحث التموين، من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بمركز دسوق وبحوزته كمية من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الخبز المدعم.

وتمكنت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 2.7 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة «س.ا» 32 سنة، معبأة فى شكائر زنة 50 كيلو للشيكارة، وتم التحفظ على المضبوطات بمطحن دسوق تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان شن مجلسا مدينتى بلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين، واعدام بقرة مصابة بالسل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميدانى ومتابعة المجازر الحكومية والاطمئنان على سلامة اللحوم والإشراف عل ذبحها والكشف عليها وتكون خالية من أية أمراض.

وتابع الدكتور محمد بشار وكيل وزارة الطب البيطرى بكفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور شعبان مغنم مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ، وإيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات عل الأسواق بمطوبس أسفرت عن إعدام كلى (بقرة) تزن حوالى 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لاصابتها بالسل العام، وذلك بعد الكشف عليها داخل مجزر مطوبس، وتأكيد الفحص من قبل الإدارة البيطرية بمطوبس، وأطباء المجزر.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وأسفرت الحملات من تحرير 7 محاضر متنوعة.