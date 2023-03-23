ضبط 559 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، ضمن توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة و الشوادر وجميع أماكن عرض وبيع اللحوم، ومحال بيع الادوية البيطرية، بالتعاون بين مدير مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري باشراف، الدكتور محمد بشارـ، مدير عام الطب البيطري.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، إنه تمكنت الحملات من ضبط 35 صنف باجمالى 559 عبوة أدوية ما بين منتهى الصلاحية ومحظورة الاستخدام ومجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى كامل، رئيس قسم التأمين، والدكتور محمد علاء، رئيس قسم التعويضات، ومحمد عبد القوى، مفتش مباحث التموين، وتم المرور على العيادات ومراكز بيع وتداول الادوية البيطرية بمركز الحامول.

وأضاف بشار، كما تمكنت الحملة التموينية بمطوبس على الأسواق والمحال التجارية من ضبط 30 كجم لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.