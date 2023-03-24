اليوم السابع
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ضبط راكبة عربية بمطار القاهرة حاولت تهريب 800 جرام مشغولات ذهبية

الجمعة، 24 مارس 2023 09:04 م
ضبط راكبة عربية بمطار القاهرة حاولت تهريب 800 جرام مشغولات ذهبية ضبط مشغولات ذهبية
كتب محمود عبد الغني

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة عربية تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليمنيه القادمة من عدن، استوقف حسن أبو زهرة رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أنور علي محمد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية في حقيبة يد الراكبة، قام إكرامي أحمد عبد اللاه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بتكليف محمد حسين عبد الوهاب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط 14 قطعة متنوعة من المشغولات الذهبية بوزن 800 جرام، ثم قام بتكليف أماني معوض مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا فوجدت كمية آخري تقارب الـ 200 جرام ترتديها الراكبة تم منحها اياهم كونهم ذهبها الشخصي الذي ترتديه.
 
وكلف مدحت عبد الصبور مدير الجمرك لجنة مكونة من عبد القوي عزوز وإبراهيم حسن وحسن أبو زهرة تحت اشراف إكرامي أحمد، وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها 800 جرام.
 
أمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الأولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2023 ضد الراكبة، وذلك بعد العرض علي كل من، زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
 
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