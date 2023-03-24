سلطات إيطاليا تحقق فى لغز انتشار آلاف حاويات الكاتشب على الشواطئ.. صور

فاطمة شوقى

غزت الآلاف من حاويات الكاتشب رمال شواطئ جنوب إيطاليا، وخاصة منطقة سالينتو، وذلك منذ نهاية الأسبوع، وبعض الزجاجات فارغة لكن البعض الآخر لا يزال يحتوى على الكاتشب الذى أصبح ممزوج بمياه البحر، وبدأت السلطات الإيطالية تحقق فى لغز انتشار هذا العدد الكبير من حاويات الكاتشب.



حاويات كاتشب

وأشارت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إلى أن أصل حاويات الكاتشب من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحقق السلطات الإيطالية في لغز انتشارها بهذا العدد الكبير على الشواطئ الجنوبية للبلاد.

وقالت الصحيفة إن لغز انتشار هذه الحاويات مثل حالة من القلق والحيرة لدى السطات وأيضا لدى السكان المحليين ، حيث لا أحد يعرف من أين أتوا، وقال بعض السكان فى المنطقة "بدأت الموجة الأولى ، بأعداد كبيرة ، بالظهور الأحد الماضى ، تلتها موجة أخرى في مجموعات أصغر".

وتعتبر الفرضية الرئيسية للتحقيق هي أن الشحنة سقطت من سفينة كانت تمر بالقرب من ساحل ساليرنو ، والقتها الامواج على الشواطئ الايطالية.

وحذر خبراء البيئة في شركة انزو سوما من الاضرار الناجمة عن النفايات البلاستيكية ، وتلوث المجتمعات بهذه المواد