سقوط أمطار خفيفة على القنطرة غرب بالإسماعيلية.. صور

شهد مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية والقرى التابعة له، سقوط أمطار خفيفة على مدينة القنطرة غرب وقرية أبو خليفة والرياح وبعض القرى الأخرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، نشاطا واضحا للرياح، وانخفاض درجات الحرارة، وتغيرا في حالة الطقس على مدار الساعات القليلة الماضية، ونشطت الرياح عقب صلاة المغرب حتى الآن.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 29 درجة مئوية العظمى، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية في انخفاض عن درجات الحرارة التي سجلتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وظهر نشاطا للرياح في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى على مستوى محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة التي حجزت أشعة الشمس في بعض المناطق.وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين من نشاط الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة وزيادتها على الطرق السريعة والصحراوية، ما قد يعيق الرؤية نهارا في بعض المناطق.

وناشدت الصفحة الرسمية المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة والأشجار لعدم تعريض حياتهم للخطر، ولحين هدوء حركة الرياح. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب البلاد، مائل بارد ليلا على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16، الدقهلية العظمي 27 والصغري 15، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.