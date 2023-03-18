اليوم السابع
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السيطرة على حريق مشتل فى القنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

السبت، 18 مارس 2023 01:14 م
السيطرة على حريق مشتل فى القنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية قوات الحماية المدنية تسيطر علر الحريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية على حريق نشب بمشتل للأشجار أمام مقر مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق بمشتل زراعى أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية. 
 
ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية. 
 
الحريق
الحريق

المطافئ
المطافئ

 


الاسماعيلية

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حريق مشتل القنطرة غرب

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